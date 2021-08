Enrico Brignano, la morte di suo padre ancora lo addolora: “Vorrei lo prendessi in braccio”

Enrico Brignano dedica un post pieno di nostalgia al padre morto dieci anni fa: le commoventi parole dell’attore comico toccano il cuore.

Enrico Brignano è un attore dal talento noto a tutti: la sua verve comica ha conquistato negli anni milioni di fan e i suoi spettacoli sono sempre qualcosa di unico e irripetibile.

Non solo un comico, ma un vero e proprio showman a tutto tondo che ha iniziato la sua strabiliante carriera studiando all’Accademia del grande Gigi Proietti per poi diventare uno dei volti televisivi italiani più gettonati.

Il suo nome viene inevitabilmente associato ad uno humor tipicamente romano che è il suo tratto distintivo, tanto che sembra impossibile immaginarlo in una veste più malinconica o nostalgica.

Eppure anche nella vita di Enrico ci sono stati grandi dolori come la perdita di suo padre che lo addolora ancora dopo tanti anni. Proprio all’amato genitore, l’artista ha voluto dedicare un pensiero su Instagram parlandogli come se fosse ancora in vita.

Enrico Brignano, “Non ti dimentichiamo mai”: la dedica al padre scomparso è straziante

Con tutto l’amore che ancora oggi lo accompagna nei confronti del papà, Brignano ha postato una foto ed ha scritto parole magnifiche come se gli stesse raccontando la sua vita di oggi.

Una vita che come sappiamo è riempita dall’amore per la compagna Flora Canto e per il suoi due figli. Proprio al secondogenito Enrico ha voluto dare anche il nome Niccolò per rendere omaggio al padre.

“Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare…ah si tra qualche giorno Niccoló farà un mese… e Martina sa colorare senza uscire dai bordi… Flora è Fantastica dovresti conoscerla un giorno… io ho preso qualche chilo… sto tentando in bici di recuperare…ah tra poco riinizio a Recitare su un palcoscenico si mi mancava molto… e poi…lo so che ci tenevi e allora io e Flora abbiamo chiamato Niccoló come te si sì di secondo nome…”, si legge nel commovente post.

Avete visto quanto somiglia Enrico al suo amato papà? Impressionante, vero?