Ricordate il suo percorso nella casa del GF 8: oggi la sua vita ha preso un’altra piega, cosa fa oggi? Guardate un po’ qui.

L’edizione del GF 8, diciamoci la verità, è stata ricca di protagonisti davvero impressionanti. A partire da Christine Del Rio fino a Roberto Mercandalli, tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa di Cinecittà hanno lasciato un segno indelebile nella mente di tutto il loro pubblico. Ad esempio, ricordate la simpaticissima e bellissima napoletana che ha conquistato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno? Come dimenticarla: con la sua simpatia, la giovanissima campana è entrate nel cuore non soltanto di tutti i suoi compagni di viaggio immediatamente, ma anche di tutti i telespettatori.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi? Appurato che sono trascorsi esattamente 13 anni dalla sua partecipazione al reality, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ci pensiamo immediatamente. A partire dall’aspetto professionale a quello privato, vi racconteremo noi ogni cosa.

Ha partecipato al GF 8, eccola oggi dopo 13 anni: vita cambiata!

È davvero impossibile dimenticarci di lei nell’edizione del GF 8. Stiamo parlando proprio di lei: la bellissima e simpaticissima Lina Carcuro. Entrata a far parte della casa più spiata d’Italia nel corso della puntata del 21 Gennaio 2008, la napoletana è entrata nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno.Com’è cambiata la sua vita oggi, però?

Sono trascorsi esattamente 13 anni da quando Lina Carcuro, insieme a tantissimi altri concorrenti, ha preso parte all’ottava edizione del GF, ma cosa fa oggi? All’epoca della sua partecipazione al programma, la napoletana era un medico. Adesso, invece, cosa fa? Ebbene: dopo anni, la bella Lina continua a svolgere questo mestiere. E, stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram ufficiale, sembrerebbe essere un medico chirurgo. Ma non è affatto finita qui. Da come si può chiaramente vedere dalle sue foto social, sembrerebbe che la Carcuro abbia trovato anche una stabilità dal punto di vista sentimentale.

Insomma, Lina, dopo il successo riscontrato al GF, è ritornata alla sua vita. E questo non fa altro che sottolineare la sua immensa semplicità. Siete d’accordo?