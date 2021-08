Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, clamoroso colpo di scena: tra i due sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato, i dettagli.

Sono stati insieme per poco meno di un anno, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. La loro relazione, come ricorderete, è stata ufficializzata nell’estate del 2019. Quando, dopo diverse voci di corridoio e ‘rumors’, l’influencer romana non ha potuto fare a meno di condividere la sua prima foto ufficiale di coppia. A distanza di qualche mese, però, la rottura ufficiale. Una rottura che, sia chiaro, non è mai stata spiegata. Ma che, molto probabilmente, è stata determinata dal riavvicinamento dell’ex corteggiatrice con il suo ex storico Andrea Damante. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fatto sta che, dopo più di un anno dal loro ‘addio’, sembrerebbe che sia accaduto qualcosa di incredibile.

A darcene notizia, è stato il settimanale ‘Chi’. Stando a quanto si apprende dalle pagine del famoso settimanale, sembrerebbe che tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sia accaduto un grandissimo colpo di scena. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, accade qualcosa di impensabile tra loro: colpo di scena

Un vero e proprio colpo di scena, quello che racconta il settimanale ‘Chi’ e che sarebbe accaduto tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due ex fidanzati si siano incontrati per puro caso in un locale della Costa Smeralda, dove tra l’altro il pilota stava tenendo una festa per il suo compleanno. E che, a quanto pare, tra i due non ci sarebbe stato alcun segnale di saluto.

Sembrerebbe che Giulia, in compagnia del suo fidanzato Carlo, del quale è innamoratissima, avrebbe incontrato il suo ex Iannone in un locale sardo. E che tra l’altro, purtroppo, sia calato il cielo. “Nemmeno un ciao”, si legge sulle pagine del giornale ‘Chi’. Insomma, un colpo di scena clamoroso, non c’è che dire. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: sarà stato davvero così? Chi lo sa! L’indiscrezione è davvero clamoroso. E come tale deve essere presa con le pinze.

Cosa ne pensate?