Jennifer Lopez e Ben Affleck cercano casa insieme: tra le opzioni una mega villa da 85 milioni di dollari, che lusso!

Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero cercando casa: la coppia starebbe valutando una villa in particolare, da lasciare senza fiato!

Il ritorno di fiamma tra la cantante portoricana Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck procede a vele spiegate: dopo che le loro strade sembravano essersi separate definitivamente tanti anni fa e che ciascuno di loro aveva tentato di costruirsi una propria famiglia accanto ad altre persone, i due divi hanno deciso di darsi una nuova opportunità, stavolta certamente più maturi e consapevoli di prima.

Proprio nelle scorse settimane, la coppia d’oro è stata avvistata, tra passeggiate e shopping, in vacanza a Capri e nei posti più belli e celebri della Campania. Ora pare che stia addirittura cercando casa in California per iniziare una convivenza a tutti gli effetti. E’ il sito Tmz a rivelarlo, raccontando che tra le varie opzioni, le due star starebbero valutando una villa in particolare del valore di 85 milioni di dollari. Resterete di stucco nello scoprirne i particolari!

Dove si trova la casa e com’è la casa che Ben Affleck e Jennifer Lopez avrebbero scelto

Secondo Tmz, la mega villa sulla quale molto probabilmente ricadrà la scelta dei due amatissimi personaggi è a Beverly Hills. Si tratta di una dimora pazzesca: 38.000 metri quadrati, dodici stanze da letto e 24 bagni! Non mancano ovviamente piscina, campo da basket, ring di pugilato, garage con 80 posti macchina, solarium e palestra.

Presenti inoltre un edificio destinato ad ospitare il personale di sicurezza, una casa a parte per il custode e un attico per gli ospiti.

Insomma, una vera e propria reggia che forse accoglierà la nuova famiglia messa in piedi dalla coppia più ammirata di questo periodo.