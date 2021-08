La trasformazione di Giuseppe a ‘La clinica per rinascere’ ha colpito tutto: durante il suo percorso è riuscito a dimagrire ben 79 kg, clamoroso!

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati, nel corso di queste tre stagioni a ‘La clinica per rinascere’, Giuseppe è tra coloro che, senza alcun dubbio, ha impressionato davvero tutti. Entrato a far parte del programma con un peso piuttosto eccessivo, il trentasettenne ha dimostrato sin dal primo minuto di avere serissima intenzione di ritornate in forma. E di prendere in mano le redini del propria vita. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Giardiello, chirurgo bariatrico della clinica Pineta Grande Hospital a Castelvolturno in Campania, e di accettare tutto quello che gli veniva proposto. A partire, quindi, dal percorso con la psicologa psicoterapeuta Filomena Cesaro e la dieta imposta dalla dottoressa Rita Schiano Di Cola fino al ricovero coatto per garantirgli un monitoraggio costante.

Il percorso di Giuseppe è stato davvero incredibile! Sin dalla sua prima visita, infatti, il trentasettenne era riuscito a dimagrire ben 19 kg. E con la sua seconda, invece, la bilancia segnalava altri 9 kg in meno. Insomma, impressionante. Sapete com’è diventato dopo l’intervento? Da non credere!

Giuseppe ha impressionato tutti a ‘La clinica per rinascere’: la sua trasformazione è clamorosa

Proveniente da un piccolo paesino in provincia di Salerno, Giuseppe ha raccontato di aver sempre avuto problemi col peso sin da piccolino. “All’età di 8 anni ero normale. Con la morte di mia madre mi è cambiata la vita. Non potendo stare con mio padre sono andato a vivere con mia nonna materna”, ha raccontato il buon trentasettenne alle telecamere de ‘La clinica per rinascere’. Continuando a dire, inoltre, di vivere ancora con lei. E di essere lui a prendersi cura di lei dopo il sopraggiungere della malattia. “10-15 anni fa, con la malattia di nonna ho fatto il colpaccio”, ha detto ancora il buon Giuseppe. Spiegando, quindi, il motivo del suo aumento peso in questi ultimi anni.

Nonostante Giuseppe sia abbastanza autonomo e sia solito svolgere una vita normale, ha comunque deciso di rivolgersi al dottor Giardiello per ritornare in forma. E che forma, oseremmo dire. Dopo il ricovero, il trentasettenne è riuscito a dimagrire drasticamente tanto da garantirgli l’intervento. E dopo l’operazione è drasticamente cambiato. Da un peso iniziale che raggiungeva i 252 kg, Giuseppe è riuscito a pesare ben 173 kg. Eccolo qualche mese dopo l’intervento:

