Gravissimo lutto nel mondo della spettacolo: la famosissima artista è morta ad 83 anni dopo un lungo periodo di degenza, di chi si tratta.

Una notizia piuttosto tragica. E che mai e poi mai avremmo voluto darvi, ma è purtroppo è proprio così. È morta all’età di 83 anni una delle più grandi artisti dello spettacolo nostrano. È proprio questa la novella che si è diffusa sul web qualche ora fa. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato sconvolto tutti. Nata nel 1938 a Bologna e da sempre colonna portante del teatro italiano e del cinema nostrano, l’artista ha salutato la vita terrena dopo un lunghissimo periodo di degenza. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che l’artista sia stata ricoverata il 1 Giugno scorso per complicazioni polmonari. E che da quel momento, purtroppo, la situazione non sia mai più ritornata alla normalità.

La notizia di questo gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti sconvolti. È proprio per questo motivo che, sui maggiori social network, sono davvero tantissimi i messaggi che sono giunti in memoria di questa grandissima artista. Scopriamone insieme tutti i dettagli.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta ad 83 anni dopo un lungo periodo di degenza

Dapprima in teatro ed in seguito sul piccolo schermo, il suo debutto è avvenuto nel 1966, e al cinema, il cui esordio è avvenuto nel 1967, Piera Degli Esposti è stata una delle più grandi artiste dello spettacolo nostrano. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte rappresenta un gravissimo lutto per ciascuno di noi. Non è un caso se, appena appresa la drammatica novella, sono davvero tantissime le persone che si sono riversate sui social per concederle un ultimo saluto.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Piera Degli Esposti sia morta dopo un lunghissimo periodo di degenza. Era esattamente il 1 Giugno scorso quando, da quanto si legge, è stata ricoverata per complicazioni polmonari. E che da quel momento, però, la situazione sia sempre più precipitata.

Così come tanti suoi sostenitori ed ammiratori, anche noi ci stringiamo attorno al dolore della sua famiglia.