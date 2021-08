Maria Grazia Cucinotta, avete mai visto suo marito? Su Instagram, spunta una loro foto di coppia: insieme sono davvero incantevoli, guardate un po’ qui.

È una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano, Maria Grazia Cucinotta. Nata a Messina, in Sicilia, il 27 Luglio del 1968, è entrata a far parte di questo mondo davvero giovanissima. Quando, una volta terminati i suoi studi da contabile, ha preso parte a Miss Italia. E facilmente si è fatta notare da Pippo Baudo, che l’ha fortemente voluto nel suo programma ‘Indietro tutta’. Da quel momento, l’incredibile carriera della splendida Cucinotta spicca letteralmente il volo. Modella, protagonista di videoclip ed attrice: la carriera di Maria Grazie è davvero stupefacente. E, soprattutto, è ricca di esperienze più che impressionanti.

Tralasciando, però, l’aspetto professionale e lavorativo di Maria Grazia Cucinotta, che immaginiamo sia nota a tutti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Nel 1995, ad esempio, l’attrice siciliana è convolata a nozze con Giulio Violati, un famosissimo imprenditore. Voi, però, l’avete mai visto? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, vedere una foto della Cucinotta insieme a suo marito vi lascerà davvero a bocca aperta. Perché? Scopriamolo!

Avete mai visto il marito di Maria Grazia Cucinotta? Sono splendidi!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Maria Grazia Cucinotta non perde mai occasione di poter condividere incantevoli scatti fotografici col suo pubblico. Se andate a ‘sbirciare’ il suo profilo, infatti, non potrete fare a meno di notare la bellezza di queste foto che, in queste ultime periodo, l’attrice siciliana sta condividendo mentre è in vacanze. Tra le tante, però, siamo certi che i vostri occhi cadranno su una in particolare. Facciamo esattamente riferimento a quella condivisa insieme a suo marito. Ecco, a questo punto vi chiediamo: voi l’avete mai visto?

Maria Grazia Cucinotta e suo marito, come dicevamo precedentemente, sono sposati dal 1995. Sono trascorsi esattamente 26 anni dal loro ‘si’, eppure la coppia si ama come se fosse sempre la prima volta. E ce ne da ampia testimonianza e conferma questo scatto.

Eccoli insieme, Maria Grazia Cucinotta e Giulio. Uno scatto semplicissimo, ma che vi avrà lasciato senza parole. I due, come sottolineato anche da diversi commenti giunti a corredo dello scatto, sono davvero bellissimi! Insomma, il loro è proprio un amore che capita una sola volta nella vita. Siete d’accordo?