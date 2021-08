Lei è la bellissima moglie di un famoso chef e personaggio televisivo: l’avete riconosciuta? Si chiama Rosa ed è una vera e propria dea.

Non c’è assolutamente che dire: è una vera e propria dea. Lei si chiama Rosa. Ed oltre ad essere bellissima e giovanissima, è anche conosciuta da tutti per essere la moglie di un famosissimo cuoco e personaggio televisivo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il matrimonio tra la celebrità italiana e la giovanissima Rosa sia avvenuto nel 2018, in realtà l’amatissimo cuoco ha alle spalle un altro matrimonio naufragato, a Milano. E che sia diventato padre di altri due splendidi bambini.

Il loro, c’è da ammetterlo, è un amore di altri tempi. Seppure insieme da una vita, la coppia continua a nutrire reciprocamente un sentimento davvero incredibile. Ed è questo che, tra l’altro, li rende davvero speciali agli occhi di tutti. A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerla? O, per meglio dire, sapete di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio!

L’avete riconosciuta? È la moglie di un famosissimo cuoco: è bellissima!

Una volta fatta una presentazione davvero coi fiocchi, non ci resta che svelarvi chi è questa bellissima donna. Lei, come dicevamo precedentemente, si chiama Rosa Fanti. Ha 37 anni. E, dal 2018, è convolata a nozze con un amatissimo cuoco e personaggio televisivo. Di chi stiamo parlando?

Se vi dicessimo che la donna raffigurata in foto è la moglie di Carlo Cracco, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Sposati dal 2018, Rosa e il buon Cracco formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. E, guardando la loro bellezza e la loro unione, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Vanity Fair nel 2019, sembrerebbe che i due, oltre a condividere la vita ‘privata’, condividano anche l’aspetto professionale. Si legge, infatti, che Rosa sia colei che cura la comunicazione e tutti gli eventi del locale dello chef situato all’interno della Galleria milanese.

Eccoli insieme, Rosa Fanti e Carlo Cracco. Sono davvero bellissimi, vero?