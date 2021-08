Il noto calciatore si è fidanzato ufficialmente con l’ex volto di Uomini e Donne: ecco di chi stiamo parlando

Prima era calciatore e velina, oggi è calciatore e corteggiatrice: il binomio perfetto si rinnova. Il noto giocatore ha stregato il cuore della bellissima corteggiatrice. Non li avete riconosciuti? Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, l’amatissima corteggiatrice è diventata mamma: benvenuta Ginevra!

Il calciatore si è fidanzato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Vi ricordate di Beatrice Buonocore? È stata una delle protagoniste della scorsa stagione di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Beatrice aveva letteralmente perso la testa per il tronista Davide Donadei. Costui, però, decise di uscire dal programma con la ‘rivale’ di Beatrice, Chiara. Oggi, a distanza di qualche mese, Beatrice ha ritrovato il sorriso accanto ad un noto calciatore.

Lui si chiama Ettore Casadei, è nato a Ravenna il 23 marzo del 1999 e gioca a calcio nel ruolo di attaccante. Nel corso della sua giovane carriera ha militato nel Romagna Centro e nel Cesena, prima di passare all’ASD Savignanese. Ettore ha giocato anche negli States, militando nella squadra di calcio della Old Dominion University a Norfolk, in Virginia. Ettore ha inoltre due fratelli, di cui uno, Cesare, è anche lui calciatore e gioca nella primavera dell’Inter.

Beatrice ed Ettore sono fidanzati da qualche mese. “Ci eravamo conosciuti un paio di anni fa, ma tra noi non era accaduto nulla di importante” – ha raccontato l’ex corteggiatrice a Uomini e Donne Magazine – “Poi, a maggio 2021, sono andata a Milano Marittima e me lo sono trovato davanti. Siamo usciti per due o tre giorni di fila ed è nato tutto”. La Buonocore ha poi aggiunto: “Ho aspettato un po’ prima di condividere qualcosa sui social, perché prima volevo essere sicura che fosse un rapporto serio. Quando ho incontrato Ettore mi si è accesa la scintilla”.