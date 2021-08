Primo appuntamento, si sono sposati: la scintilla è scattata nel famoso ristorante

Primo appuntamento, una coppia si è sposata: si sono conosciuti proprio nel famoso ristorante.

Primo Appuntamento si è concluso tempo fa. Una nuova edizione ci ha accompagnato in questi mesi. Il format prevede l’incontro in un ristorante di persone non conosciute, che si ritrovano a cena per la prima volta, senza essersi mai visti, e senza sapere nulla di loro.

I protagonisti che si ritrovano a cena insieme, mangiando e chiacchierando, cercano di confrontarsi e scoprirsi. Un modo per capire se possa o meno esserci un eventuale interesse. Quest’anno, però, c’è stata anche una grandissima novità. A sorprendere i fan del programma una nuova versione, Primo appuntamento crociera. Anche questo, è stato un successo! Tornando a noi, nelle ultime ore, proprio sul profilo della trasmissione, è stata data una notizia incredibile. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Seguiteci!

Primo appuntamento, si sono sposati: una bellissima notizia per i fan del programma

Ogni volta le sorprese non mancano, Primo appuntamento ci fa vivere le emozioni che provano i protagonisti in primis. Ci immergiamo nei loro discorsi, nelle cene e quindi, nelle buonissime pietanze, e nei colpi di scena, che sono sempre presenti.

Come vi abbiamo anticipato, una notizia inaspettata è stata svelata sul profilo ufficiale instagram del programma. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? A quanto pare, come riportato, una coppia che ha avuto il primo incontro proprio all’interno del programma si è sposata!

Loro sono Mattia e Samantha. Si sono conosciuti nel ristorante di Primo appuntamento tre anni fa. E dopo tre anni sono ancora insieme, anzi, hanno coronato il loro amore con il matrimonio. Una notizia, questa, magnifica! Non possiamo non fare i nostri auguri a questa bellissima coppia!