Ricordate Alessandra Pierelli, ex di Costantino? Sono passati 15 anni, com’è e cosa fa oggi

La sua storia con Costantino Vitagliano fece innamorare il pubblico di Uomini e Donne: com’è e cosa fa Alessandra Pierelli oggi.

La sua fu una delle fiabe più belle mai iniziate a Uomini e Donne: Alessandra Pierelli fu la scelta di Costantino Vitagliano, ex tronista per antonomasia di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto? Com’è diventata oggi?

Di tempo ne è passato da quando, a soli 24 anni, la bella Alessandra fece il suo ingresso nel celebre dating show di Canale 5: era esattamente il 2003 e il feeling nato tra lei e Costantino fece sognare i telespettatori regalando loro un successo e una popolarità incredibili.

Nonostante la fine del fidanzamento appena dopo qualche mese di convivenza e qualche apparizione nei salotti televisivi, sono ancora moltissimi i fan rimasti affezionati all’ex corteggiatrice.

Prima di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo, la Pierelli tornò alla ribalta qualche anno a causa di un intervento di liposuzione riuscito male che mise in grave pericolo la sua vita.

Fortunatamente tutto si risolse per il meglio, ma scopriamo come appare oggi Alessandra e com’è la sua vita.

Alessandra Pierelli a distanza di 15 anni: la storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi è proprio così

Dopo la difficile parentesi dell’intervento, Alessandra, che oggi ha più di 40 anni, appare di nuovo felice. E’ sposata con Fabrizio Baldassari ed è mamma di due bambini.

Come si può facilmente notare dalle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, l’ex amatissimo volto di Uomini e Donne non sembra cambiata affatto dopo tutti questi anni: la sua bellezza acqua e sapone è rimasta praticamente intatta! Molto ricercata nel look, Alessandra Pierelli adora i capi griffati: Gucci, Valentino, Louis Vitton non mancano nel suo armadio.

