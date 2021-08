La storia di Brianne di Vite al Limite è segnato da un tragico dramma del passato: nel programma, dimagrisce 173 kg, oggi è proprio così.

Ciascuno dei protagonisti di ‘Vite al Limite’ ha raccontato, nel corso di queste nove ed intense edizioni, le loro storie. Con gravissime problematiche legate all’obesità, abbiamo potuto constatare di come, dietro alla necessità di mangiare in continuazione, si nascondono delle persone con dei veri e proprio traumi alle spalle. C’è chi, ad esempio, ha iniziato questo ‘attaccamento’ al cibo perché ha avuto un rapporto difficile con la sua famiglia. Oppure, chi ha avuto problemi di tossicodipendenza. Ma non solo. C’è chi, infatti, vede il cibo come unica consolazione. È il caso, ad esempio, di Brianne Dias. Entrata a far parte del programma nel corso della sua settima stagione, la donna aveva raggiunto i 335 kg. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, il suo peso era piuttosto eccessivo, considerata anche la sua giovanissima età.

Dietro a questi 335 kg, però, c’è una storia piuttosto drammatica. E che vale proprio la pena di raccontare. Siete curiosi di scoprirla anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Brianne di Vite al Limite, il dramma del passato: com’è oggi dopo l’intervento

Brianne Dias è stata una protagonista indiscussa della settima stagione. Con un peso che raggiungeva i 335 kg, la donna aveva un passato piuttosto difficile. Non soltanto non ha avuto un buon rapporto con suo padre perché convinta che l’uomo provasse più affetto verso i suoi fratelli che per lei, ma è stata anche vittima di violenza. Degli episodi, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto drammatici. E che, com’è giusto che sia, hanno determinato il suo attaccamento il cibo, visto da lei come unica fonte di consolazione. Arrivata, però, sulla soglia dei 30 anni, la donna ha deciso di riappropriarsi della sua vita. E di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Il suo percorso all’interno di Vite al Limite è stato davvero incredibile. Non soltanto, infatti, Brianne è riuscita a dimagrire ben 173 kg, ma ancora oggi sembrerebbe che stia continuando a mantenere un regime alimentare sano e regolato. Eccola:

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende dal suo profilo Facebook, sembrerebbe che la donna sia in dolce attesa.