Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura si lascia andare ad una confessione choc: “Ho una malattia polmonare”, ecco le sue parole

“Ho una malattia polmonare”: così Giovani Terzi, il compagno della famosa conduttrice Simona Ventura lascia i suoi seguaci a bocca aperta. Nessuno conosceva le sue condizioni fisiche, ma questa volta l’uomo ha deciso di parlarne con uno scopo assai preciso. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

Confessione choc di Giovanni Terzi: le sue parole

Il compagno di Simona Ventura sconvolge i suoi seguaci con una confessione choc. L’uomo ha pubblicato un lungo video su Instagram, in cui dichiara: “Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni”.

Giovanni Terzi – così si chiama il futuro sposo della Ventura – ha poi aggiunto: “Ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto quanto… Perché la mia situazione è diversa. Ma per ora tutto è sotto controllo”. Della sua malattia, Giovanni ne aveva parlato lo scorso marzo a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. In quell’occasione, però, Terzi non volle entrare nel dettaglio dei suoi problemi di salute.

Oltre a voler aggiornare i suoi seguaci sulle sue condizioni fisiche, Terzi ha voluto lanciare un messaggio ai cosiddetti “No Vax”, ovvero a quelle persone che sono contrarie al vaccino anti Covid-19. “Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo” – sottolinea il fidanzato della Ventura – “Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare”.

L’intervento di Giovanni Terzi ovviamente ha scatenato pareri contrastanti. È sicuramente dalla sua parte Simona Ventura, che scrive sotto al post: “Ti amo, orgogliosa di te“. Qualcun altro, invece, ha sospettato addirittura che l’uomo fosse stato pagato per registrare questo video.