Ha deciso di cambiare radicalmente vita dopo aver partecipato a due programmi super famosi: cosa fa oggi Cristina

Vi ricordate di Cristina Quaranta? La donna fu scoperta dal mitico Gianni Boncompagni, che la volle in “Non è la Rai”. Oggi ha deciso di cambiare totalmente vita, nonostante la sua carriera televisiva sia proseguita dopo l’esperienza a Non è la Rai. Di seguito vi diciamo cosa fa oggi.

LEGGI ANCHE: Una delle showgirl più affascinanti in Italia: ricordate Barbara Chiappini? Ha cambiato la sua vita

Cristina cambia vita: cosa fa oggi

Prima di raggiungere il successo con Non è la Rai, Cristina Quaranta aveva partecipato a due edizioni di Domenica In ed aveva lavorato anche con Pippo Franco e Pier Francesco Pingitore in Stasera mi butto. La sua carriera, però, ha una volta quando conosce Gianni Boncompagni, che la vuole prima a Non è la Rai e poi in Bulli e Pupe con Paolo Bonolis.

Nel 1993 è con Orietta Berti nella trasmissione “Rock’n’Roll”, mentre nella stagione 1995-1996 partecipa come velina a Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz. In seguito partecipa ad una serie di programmi sportivi, come Guida al Campionato e Guida all’Europeo. Nel 2005 torna in televisione per partecipare alla terza edizione de L’Isola dei Famosi.

Da un po’ di anni, la Quaranta è lontana dal piccolo schermo e in generale dal mondo dello spettacolo. Cristina ha infatti deciso di abbandonarlo totalmente per dedicarsi a un negozio di tendaggi e di tessuti. La donna, inoltre, è felicemente sposata dal 2000 con l’imprenditore Matteo De Stefani. La coppia ha anche una figlia, Aurora.

Sui social è abbastanza seguita, soprattutto su Instagram, dove può contare su oltre ventimila seguaci. Proprio sul popolare social network, spesso ricorda la sua vita passata, lasciandosi andare alla nostalgia. Siamo sicuri, però, che la Quaranta sia fiera della scelta intrapresa. Il mondo dello spettacolo non faceva più per lei e adesso ha trovato la sua dimensione in un negozio di tendaggi e tessuti.