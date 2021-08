Solo ora l’ex naufraga Elisa Isoardi racconta un incredibile retroscena dopo l’Isola dei Famosi: “Non è stato facile”

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Inizialmente era una delle indiziate per la vittoria del reality show. A causa di un problema all’occhio, però, la Isoardi ha dovuto abbandonare il gioco. Tornata in Italia, ha superato il problema all’occhio, ma pare abbia avuto un altro problema. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Elisa Isoardi, incredibile retroscena dopo l’Isola: le sue parole

L’Isola dei Famosi è sicuramente un reality show affascinante, ma allo stesso tempo anche molto difficile. Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, che porta con sé ancora gli strascichi dell’esperienza difficile in Honduras. L’ex naufraga ha dovuto abbandonare il gioco per un problema all’occhio, ma una volta tornata in Italia sembra essere affiorato un altro problema.

In un’intervista al settimanale Oggi, l’ex naufraga ha dichiarato: “Non è stato facile il ritorno, perché dopo tante privazioni lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo”. In Honduras, la Isoardi ha perso ben dieci chili e sempre nell’intervista ha dichiarato di averne preso cinque in Italia, ma lo stomaco pare non voglia accogliere porzioni più elevate di cibo. La conduttrice televisiva ha poi aggiunto: “Mi sono fatta seguire da una dottoressa”.

La Isoardi è figlia di una ristoratrice ed ha una profonda passione per il buon cibo. Per restare in forma, però, dichiara: “Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate”.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, dopo la storia d’amore con Matteo Salvini, dichiara: “Per me l’amore non è un’ossessione, sono impegnativa”. La Isoardi dunque è single e non è alla ricerca dell’amore.