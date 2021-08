Elisa Isoardi è una famosissima conduttrice televisiva, mal’avete mai vista a Miss Italia? Sono trascorsi 21 anni da quel momento: non l’avreste mai detto.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elisa Isoardi. Ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, la splendida conduttrice vanta di un successo davvero clamoroso. Cosa ne sarà di lei? Al momento, è ancora tutto da definire. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che sia stato studiato per lei un programma davvero incredibile. E che, molto probabilmente, questo andrà in onda su Discovery. In attesa di poter scoprire se questa indiscrezione sia reale, però, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo. Sapete che, prima ancora di intraprendere la carriera televisiva come conduttrice, Elisa Isaordi ha preso parte anche a Miss Italia? Avete letto proprio bene, si! Era esattamente l’anno 2000 quando, davvero giovanissima, l’ex colonna portante del coking show partecipava al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme.

Attualmente, Elisa Isoardi è una delle donne più belle dello spettacolo italiano, ma siete curiosi di sapere com’era all’epoca della sua partecipazione a Miss Italia? Ci pensiamo immediatamente: non l’avreste mai detto!

Elisa Isoardi, com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi 21 anni: com’è cambiata nel tempo

Sapevate che Elisa Isoardi avesse preso parte anche a Miss Italia? Correva esattamente l’anno 2000 quando, con la fascia di Miss Val D’Aosta, la bellissima conduttrice prendeva parte al famoso concorso di bellezza. Vincitrice di quell’edizione, lo sappiamo benissimo, è stata la bellissima Tania Zamparo, eppure la Isoardi non è passata assolutamente passata inosservata.

A questo punto, però, ci chiediamo: se adesso Elisa è davvero bellissima, siete curiosi di sapere com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi esattamente 21 anni da quel momento, ma com’era? Siete proprio curiosi, eccola:

Insomma, è davvero bellissima! Sono passati esattamente 21 anni dalla sua partecipazione a Miss Italia, eppure Elisa è sempre stata splendida. Certo, adesso è una donna in carriera e di successo. Eppure, non è assolutamente cambiata nel corso del tempo. Siete d’accordo con noi?