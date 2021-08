Ha interpretato la bellissima Elsa ne Il Segreto: com’è l’attrice fuori dal set, resterete senza parole.

Dalla prima stagione, dove al centro dell’attenzione abbiamo visto la storia d’amore tra Tristan e Pepa, Il Segreto ha avuto un successo straordinario. Non solo in Spagna, terra di origine della soap, ma anche fuori i confini. Da noi, in Italia, sono stati milioni gli spettatori che l’hanno seguita con entusiasmo. L’esordio c’è stato nel 2013.

Quest’anno, esattamente il 28 maggio, c’è stata l’ultima puntata. Ha chiuso i battenti, e il pubblico ha dovuto dire addio ad una delle telenovele più belle. Dobbiamo dirlo, tutti i personaggi, dai primissimi protagonisti, fino alle new entry, hanno lasciato il segno. Come ha lasciato un segno forte e indelebile, il personaggio che vediamo in foto: ricordate, vero, Elsa? Giovane di buona famiglia che vive un amore contrastato, quello con il carpentiere Isaac. Il Padre e i suoi fratelli non vogliono che i due stiano insieme, tanto da mettere in scena la morte della ragazza. L’abbiamo vista nella soap dal 2018 al 2019, e sappiamo benissimo, cosa è successo dopo. L’attrice che l’ha interpretata è Alejandra Meco. L’avete mai vista fuori dal set? Vi diciamo, è di una bellezza spettacolare!

E’ stata Elsa nella famosa soap opera Il Segreto: fuori dal set l’attrice è ancora più bella

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla esattamente dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021. Questa la data che ha segnato la chiusura della telenovela. Tutti i personaggi hanno lasciato il segno.

Vi ricordate della bellissima Elsa? Come dimenticarla! Il suo amore per Isaac ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Suo padre e i suoi fratelli hanno cercato in tutti i modi di contrastarlo. L’attrice che ne ha vestito i panni è Alejandra Meco. Nella soap l’abbiamo ammirata così, ma l’avete mai vista fuori dal set? Eccola, in tutta la sua bellezza:

Non possiamo non dire che l’attrice è bellissima. Classe 1990, è nota da noi per aver interpretato il ruolo di Teresa Sierra nella soap Una vita, e ovviamente per quello di Elsa Laguna ne Il segreto.