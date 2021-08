Gianfranco D’Angelo, il dolore di Ezio Greggio: “Ci hai lasciato in silenzio”

La morte di Gianfranco D’Angelo addolora tutto il mondo dello spettacolo: le parole strazianti dell’amico e collega Ezio Greggio.

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la scomparsa di Gianfranco D’Angelo ha colpito tanti personaggi della tv e dello spettacolo in generale. Il famoso attore se n’è andato inaspettatamente nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2021, morendo al policlinico Gemelli di Roma.

Solo le persone a lui più vicine erano a conoscenza delle sue condizioni e tra queste l’amico e collega Ezio Greggio, col quale formò negli anni ’80 un duo strepitoso nel programma di Antonio Ricci “Drive In”.

Proprio il conduttore di Striscia la Notizia, profondamente colpito da questo lutto così doloroso, ha dedicato a D’Angelo un lungo post sul suo profilo Instagram. Tanta nostalgia e tristezza nelle sue parole, tanti i ricordi che lo legavano all’artista romano scomparso.

Ezio Greggio, addio all’amico Gianfranco D’Angelo: “Non ho fatto altro che pensare a te”

L’attore piemontese ha pubblicato in queste ore una foto di D’Angelo con cui ha condiviso gli anni d’oro di Drive In: sotto l’immagine, parole piene di dolore e di affetto per colui che è stato “una persona importante per tanti motivi” nella sua vita.

“Piango come quando se ne va non solo una persona cara ma una persona che è stata importante per tanti motivi nella mia vita. Contrariamente a come facevi in scena quando uscivi tra applausi ed ovazioni ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi circondato dalle persone che ti volevano bene”, si legge nel post.

Circa due anni fa, racconta Ezio Greggio, aveva premiato il collega al suo Montecarlo Film Festival. Il conduttore di Striscia ha ricordato gli scherzi fatti insieme, gli spettacoli di cabaret, le imitazioni della compianta Raffaella Carrà in cui Gianfranco era bravissimo e tanto altro.

Un lutto davvero tragico che ha lasciato tutti attoniti.