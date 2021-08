Gianfranco D’Angelo è morto: addio allo storico volto di Drive In, aveva 85 anni

Se n’è andato stanotte Gianfranco D’Angelo, tra gli artisti più rappresentativi degli anni ’80: ripercorriamo la sua carriera.

Doloroso lutto per il mondo della tv: si è spento questa notte, 15 agosto 2021, un artista che con la sua allegria e comicità ha contribuito a scrivere la storia della tv. Stiamo parlando di Gianfranco D’Angelo, che dopo una malattia è morto all’età di 85 anni.

Nato a Roma nel 1936, Gianfranco era attore, comico, doppiatore, cantante, imitatore e cabarettista: il suo debutto risale al 1963 a teatro, ma è negli anni ’80 che la sua sfolgorante carriera raggiunge l’apice. Tanti i film a cui prese parte, le esibizioni a teatro, le apparizioni televisive e i programmi celebri come “Drive In” e “Striscia la Notizia”.

Non tutti lo ricordano, ma fu anche nel cast del Bagaglino. Negli ultimi anni, l’avevamo rivisto nel film “W gli sposi” diretto da Valerio Zanoli. Si è spento nella sua città natale, al policlinico Gemelli.

Gianfranco D’Angelo è morto: la tv è in lutto

Come molti altri suoi colleghi, nel 2018 l’attore aveva protestato pubblicamente contro il sistema delle pensioni in Italia: “Ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo versato regolarmente tutti i contributi, non prendo una buona pensione e non so spiegarmi il perché. Mi piacerebbe essere un po’ più tranquillo a livello economico, senza pensieri per la testa, ma fa parte della vita, e poi sono scelte. Se uno stesse a casa tutto il giorno con le pantofole potrebbe pure accontentarsi della pensione”, aveva detto chiaramente.

Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, Gabriella Ferri: tanti gli artisti con cui aveva lavorato oltre ovviamente al celebre sodalizio con Ezio Greggio col quale aveva partecipato alle storiche trasmissioni di Antonio Ricci, Drive In e Striscia la Notizia.

D’Angelo lascia due figlie, Daniela e Simona, che hanno seguito le sue orme professionali diventando attrici come lui.