Ha interpretato Dudley Dursley in Harry Potter: oggi l’attore è drasticamente cambiato!

Harry Potter è una famosissima saga che ci ha completamente immersi in un mondo fantastico. La scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts è stata al centro di questa avventura, ma anche altri bellissimi posti. Protagonista assoluto il giovane mago Harry, che scoprirà soltanto più tardi di avere dei poteri magici.

Leggi anche In Harry Potter è Neville Paciock: era così nella saga, adesso l’attore è drasticamente cambiato, difficile riconoscerlo

Infatti, dopo la morte dei suoi genitori, causata dal Signore Oscuro, Lord Voldemort, vive con i suoi zii e suo cugino a Privet Drive. Impossibile dimenticare Dudley Dursley, che ha sempre cercato di mettere i bastoni fra le ruote al ragazzo. Nella saga era così, ma com’è oggi l’attore a distanza di anni? Resterete senza parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Era Dudley Dursley in Harry Potter: vedere l’attore oggi vi spiazzerà completamente!

Siamo stati avvolti dalla bellissima saga Harry Potter, per anni e anni. Un’avventura nel mondo della magia che ci ha portato ad immergerci in un mondo fantastico. Harry è il protagonista di questa serie che ci ha lasciato con il fiato sospeso. Ad affiancarlo passo dopo passo i suoi due migliori amici, Ron Wesley e Hermione Granger.

Leggi anche E’ Lord Voldemort in Harry Potter: avete mai visto l’attore? E’ molto difficile riconoscerlo così

Prima di scoprire la scuola di magia e di stregoneria, il giovane ha sempre vissuto a Privet Drive insieme ai suoi zii e suo cugino, Dursley Dudley. L’attore che ha vestito i panni di Dursley è Harry Melling. Nella saga l’abbiamo visto proprio così, come nella foto in alto, ma com’è oggi a distanza di anni? Resterete di stucco!

A quanto pare, è completamente diverso. Melling oggi è cambiato, e non appare più come era sul set di Harry Potter. Dopo questo importante ruolo, e dopo una pausa, nel 2016 ha recitato nella Civiltà perduta, e da quel momento non si è più fermato.