In una delle sue ultime foto su Instagram, Martina Colombari si è mostrata letteralmente senza trucco: viso al naturale, vi lascerà senza fiato!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Martina Colombari non perde mai occasione di deliziare il suo pubblico con degli scatti fotografici davvero impressionanti. Che sia in casa o in compagnia di suo marito, l’ex Miss Italia sa sempre come lasciare senza parole il suo pubblico per la sua fantastica bellezza. L’ha fatto anche qualche giorno fa, sapete? Proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la splendida Colombari ha condiviso una foto di sé completamente senza trucco. Avete letto proprio bene, si! Sul suo viso non c’è assolutamente nulla: né phard, né ombretto. Insomma, nulla. Il suo viso è completamente al naturale.

“20 giorni senza aprire il beauty dei trucchi”, sono proprio queste le esatte parole che Martina Colombari scrive a corredo di questo scatto in cui si immortala completamente senza trucco. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vederla completamente al naturale, vi lascerà senza fiato.

Martina Colombari senza trucco: lo scatto al naturale fa boom di likes, che schianto!

Non c’è trucco e non c’è inganno, oseremmo dire. E, in effetti, è proprio così. Qualche giorno fa, Martina Colombari si è mostrata al suo pubblico social completamente senza trucco. E, in un vero e proprio batter baleno, ha ricevuto un boom di likes. C’è da ammettere che l’ex Miss Italia è sempre solita mostrarsi ai suoi sostenitori nella sua incredibile semplicità e spontaneità. Questo scatto, però, in cui si mostra del tutto al naturale, non può assolutamente passare inosservato.

Col viso abbronzato, posa magnifica e sguardo intenso: la bellissima Martina Colombari ha lasciato senza fiato tutti i suoi sostenitori. Non credete alle nostre parole? Beh,vi mostriamo noi ogni cosa, state tranquilli! Guardare per credere:

Eccola, Martina Colombari senza trucco e, soprattutto, in tutta la sua immensa bellezza. Perché, diciamoci la verità, è proprio questa che non può assolutamente passare inosservata. Per noi, l’ex Miss Italia senza abbellimenti estetici è una dea. Per voi?