Siete curiosi anche voi di sapere cosa accadrà nel corso della settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia? Nemmeno noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la nuova avventura sia già iniziata su Discovery Plus. E che, invece, per vedere gli episodi in chiaro su Real Time dobbiamo aspettare ancora un altro po’. In attesa, però, di sapere cosa ci riserveranno queste nuove emozioni, siete curiosi di scoprire cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex protagonisti? Ad esempio, come dimenticarci di lei: la bellissima Sitara. Entrata a far parte del programma nell’edizione del 2020, la giovanissima era stata combinata in matrimonio con Gianluca Epifani. Sappiamo, però, che dopo i mesi dell’esperimento la coppia aveva deciso di dirsi ‘addio’ per sempre.

Dopo Matrimonio a prima vista Italia nel 2020, quindi, Sitara ha detto ‘addio’ al suo consorte Gianluca. Com’è cambiata, però, la sua vita dopo il programma? Clamoroso colpo di scena: non l’avreste mai detto!

Matrimonio a prima vista Italia 2020, ricordate Sitara? Colpo di scena dopo il programma: cos’è successo

È stata una delle protagoniste indiscusse di Matrimonio a prima vista Italia 2020, Sitara. Convolata a nozze con Gianluca Epifani, la giovanissima donna ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che adesso, nonostante sia passato qualche mese dalla sua partecipazione al programma, sono davvero tantissime le persone che sono curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita dopo la trasmissione? Non abbiamo moltissime informazioni al riguardo. Anche se, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la sua popolarità sia arrivata davvero alle stelle.

Sapete, però, cos’è successo? Non tutti lo sanno, ma vi assicuriamo si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Terminato il matrimonio con Gianluca, Sitara ha fatto coppia con un altro concorrente di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Stiamo parlando proprio di Andrea, sposo di Nicole. Al momento, però, sembrerebbe che anche la loro storia d’amore sia finita.

Insomma, un colpo di scena davvero incredibile. Siete d’accordo?