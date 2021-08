In che rapporti sono Stefano de Martino e Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marì.

Soltanto da poche settimane Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua bambina, Luna Marì, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl, subito dopo, ha cominciato ad immergersi nel lavoro, con le riprese di Tu si que vales.

Proprio durante queste registrazioni, non si è sentita bene, riscontrando un malore. Per fortuna, nulla di grave. Al Settimanale Chi, la coppia si è raccontata in una intervista, la prima dalla nascita della bambina. Luna Marì è arrivata dopo ben nove anni, dopo la nascita del primo figlio, Santiago, avuto dal suo ex marito Stefano De Martino. Belen racconta che il corpo cambia, ed è stato molto più difficile, per lei, adesso, a 36 anni. Ha sentito molto più la stanchezza. Ma proprio durante la conversazione, ad una domanda in particolare, ha fatto intendere i rapporti con il suo ex.

In che rapporti sono Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori di Luna Marì. Una grande gioia, frutto di un amore forte e sincero. Sono innamoratissimi. In una intervista rilasciata al Settimanale Chi, la prima da quando sono diventati genitori, hanno deciso di raccontarsi.

Sono super felici e innamorati. La showgirl ha raccontato di aver molto sentito il peso di questa seconda gravidanza. Luna Marì è arrivata dopo ben 9 anni dalla nascita di Santiago, avuto con il suo ex Stefano De Martino. E proprio a tal proposito, alla domanda se avesse ricevuto un messaggio da parte dei suoi ex per farle gli auguri alla nascita della bambina, ha così risposto. “Sì, in privato, sono stati tutti molto carini”.

Sembrerebbe, che, anche da parte di De Martino ci sia stato questo ‘gesto’, dato che, Belen, ha detto ‘sono stati tutti carini’. I rapporti con l’ex marito, sembrerebbero, quindi, pacifici.