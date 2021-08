Questa è una storia di Vite al Limite che ha un vero e proprio tragico epilogo: la paziente del dottor Nowzaradan è morta qualche mese dopo l’intervento, dramma pazzesco.

Quante storie sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’? Decisamente tantissime. E quante hanno avuto un lieto fine? Altrettanto tantissime! Ebbene: purtroppo, quello che vi andremo a raccontare in questo articolo non può assolutamente includere in questa categoria. Perché? La risposta è davvero semplice: qualche mese dopo l’intervento di bypass gastrico, la paziente che aveva chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per ritornare in forma e riappropriarsi della sua vita, purtroppo, è morta.

Entrata a far parte del programma ‘Vite al Limite’ nel corso della sua ottava edizione, la paziente del dottor Nowzaradan ha catturato l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando proprio di lei: Coliesa McMillian. La quarantanovenne del Nwe Reads aveva un peso di quasi 291 kg. Ed è per questo che aveva deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano. Dopo l’intervento, però, qualcosa è andato storto. Perché, qualche mese dopo, purtroppo, è morta. Un tragico epilogo, quindi. Scopriamo cos’è successo.

Vite al limite, dramma pazzesco: Coliesa muore dopo l’intervento, cos’è successo

Come dimenticare la storia di Coliesa McMillian nel corso dell’ottava stagione di ‘Vite al Limite’. Fortemente intenzionata a ritornare in forma, dato che il suo peso ammontava a ben 291 kg, la donna aveva deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la storia della donna sia piuttosto particolare. Ancora scioccata dalla morte del suo compagno, Coliesa non aveva affatto un passato facile. A partire dalla morte di sua madre fino all’abuso di un suo zio all’età di 12 anni, la donna era solita trovare nel cibo il suo unico rifugio.

Il percorso della McMillian all’interno della clinica del dottor Nowzaradan è stato identico e preciso a quello di tutti gli altri pazienti del chirurgo. A differenza, invece, dell’operazione. È proprio in seguito ad esso, infatti, che purtroppo è morta. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il decesso di Coliesa vada a rintracciarsi al 22 Settembre scorso. Quando, dopo mesi di ricovero ospedaliero, la donna ha esalato l’ultimo respiro.

Insomma, questa è senza alcun dubbio una storia dal tragico epilogo.