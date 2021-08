Adesso è proprio finita, l’annuncio ufficiale dopo il programma: brutta notizia

Adesso è proprio finita, è arrivato nelle ultime ore l’annuncio ufficiale: la coppia ha deciso di dirsi addio.

Nelle ultime ore, la notizia ha fatto il giro del web. Si sono lasciati, la coppia che ha partecipato a Temptation Island proprio quest’anno, sembra non aver superato le difficoltà presentate già all’interno del programma. Fin da subito, hanno, entrambi messo in mostra i vari punti che non riuscivano ad accettare. Durante il falò di confronto, i dubbi erano sorti.

Tanto che la fidanzata aveva inizialmente detto di non poter uscire insieme. Ma, come sappiamo, c’è stato un bellissimo lieto fine. Purtroppo, però, negli ultimi giorni, le voci di una crisi si erano sviluppate sui social, attraverso i loro canali instagram. Adesso, sembra essere confermato: si sono lasciati! ma di chi stiamo parlando?

Adesso è proprio finita, l’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore: è successo dopo il programma

A Temptation island, Alessio Tanoni e Natascia Zagato, erano usciti insieme. Al falò di confronto, la coppia, aveva deciso, dopo tante titubanze, di continuare la relazione. Un mese dopo, si sono mostrati ancora una volta insieme, ma non hanno assolutamente nascosto il fatto che ancora fossero presenti dei litigi.

Dopo che, proprio Natascia aveva detto di essere in crisi con il suo fidanzato, sui social, adesso, la notizia sembra essere ufficiale. Natascia e Alessio si sono lasciati! A dichiararlo, a quanto pare, è stato proprio il ragazzo, nel corso di una diretta dell’amico Ste Socionovo.

Sembra che, secondo le parole di Tanoni, qualcosa si sia rotto con la sua ormai ex fidanzata. E proprio in una sua storia, il giorno dopo, ha confermato la rottura.