In questa foto da bambina, è ritratta un’amatia showgirl della televisione italiana: l’avete riconosciuta? È impossibile non farlo!

È davvero impossibile non riconoscerla, vero? In questa fotografia riproposta in alto, questa dolcissima bambina non è altro che una delle showgirl più amate ed apprezzate della televisione italiana. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Certo, attualmente, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo perché, dopo numerosissime apparizioni e programmi di successo, la showgirl ha deciso di trasferirsi fuori Italia. E di dedicarsi alla sua famiglia. Stando a quanto si apprende dalle notizie di queste ultime settimane, però, sembrerebbe che la sua assenza dai nostri palinsesti molto presto terminerà. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Una cosa, però, è certa: la bellissima showgirl è pronta a ritornare sui nostri schemi.

Leggi anche –> In questo foto era solo una bambina: adesso sta per cominciare la sua avventura al Gf Vip

Guardate con attenzione questa foto, però: siete riuscita a riconoscerla? Bellezza infinita, seppure qui sia soltanto una bambina, e dolcezza incredibile: sono queste le caratteristiche che denotano questo scatto del passato. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Qui è soltanto una bambina, ora è un’amata showgirl della televisione: è proprio lei

Una cosa è certa: stenterete davvero a crederci quando vi sveleremo il nome di questa bellissima bambina in foto. Qui, come dicevamo precedentemente, è raffigurata una dolcissima piccina, si vede chiaramente. A distanza di anni dallo scatto, però, questa splendida bambina è diventata una delle showgirl più amate della televisione italiana.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis: drammatico episodio che purtroppo coinvolge anche la sua famiglia

Siete riusciti a riconoscerla? Beh, guardate con attenzione la foto: vi assicuriamo, non è affatto difficile capire di chi stiamo parlando. Vi diamo qualche piccolo indizio: ha origini sarde e il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto sul famosissimo bancone di Striscia la Notizia. Si, avete indovinato: è Elisabetta Canalis. Non sappiamo quanti anni siano trascorsi da questa foto e nè tantomeno quanti ne abbia qui, sia chiaro. Una cosa è certa, però: se adesso Elisabetta Canalis è bellissima, quando era una bambina lo era ancora di più.

Siete d’accordo con noi?