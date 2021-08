Amici, sarebbe già pronta una ‘sostituta’ per il suo addio? Le indiscrezioni, le ipotesi, i nomi

Rivoluzione in corso ad Amici: secondo le indiscrezioni, oltre ad Arisa un altro componente del cast potrebbe lasciare il programma.

Hanno fatto scalpore le notizie di questi ultimi giorni riguardanti il cast di Amici 21: la coach di canto Arisa non sarà più nel programma e a sostituirla ci penserà, udite udite, Lorella Cuccarini al cui posto subentrerà Raimondo Todaro.

A quanto pare, le novità non sono terminate: dalla prossima stagione del talent potrebbe esserci un’altra assenza clamorosa. Si tratta di una ballerina, ex allieva della scuola, che in questi anni ha continuato a prendere parte alla trasmissione come professionista.

Parliamo della bellissima Elena D’Amario che starebbe valutando di lasciare Amici per lanciarsi nella carriera televisiva conducendo un programma su Italia 1. Se Elena dovesse decidere davvero di fare questo passo, chi potrebbe sostituirla? Scopriamo le indiscrezioni a tal proposito.

Amici, le indiscrezioni su chi potrebbe prendere il posto di Elena D’Amario

Innanzitutto, sembra ormai certo il reclutamento nel corpo di ballo del talent della vincitrice dell’ultima edizione Giulia Stabile. Tale notizia, però, era stata diffusa già nelle scorse settimane e non c’entrerebbe nulla con l’assenza della D’Amario.

Tutto fa pensare quindi all’ingresso nel cast di un’ulteriore ballerina, ma chi potrebbe essere? Ebbene, potrebbe trattarsi di Rosa Di Grazia, altra ex allieva di Amici. L’ex fidanzata di Deddy faceva parte della squadra di Lorella Cuccarini, ricordate?

Tutti hanno notato ultimamente la vicinanza di Rosa a Mattia Tuzzolino, professore di hip hop nella scuola di Maria De Filippi. Questo potrebbe rappresentare un indizio in più a favore di tale ipotesi.

Scopriremo nelle prossime settimane cosa bolle in pentola al riguardo, ma sicuramente la ‘sostituta’ di Elena dovesse essere Rosa Di Grazia la notizia renderebbe felici tutti!