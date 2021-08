In questo scatto l’attore appare sul set di un famosissimo film: era solo un bambino, pronto qualche anno dopo a conquistare tutti!

Uno scatto che non è passato inosservato, nonostante, l’attore fotografato, l’abbia reso noto molti mesi fa, esattamente nel gennaio 2020. Forse molti ricordano mentre altri un po’ meno, ma qui, lo vediamo esattamente sul set di un famoso film.

Era solo un bambino, ma già allora era famoso. Questo perchè l’attore ha iniziato quando era molto piccolo. Nato nel 1987, ha recitato dapprima in spot pubblicitari, e poi qualche anno più tardi, nel 1995, ha interpretato Peagreen Clock nella pellicola di Peter Hewitt I rubacchiotti. Nello scatto era sul set di un famosissimo film: riuscite a ricordare quale? Se la risposta è no, ve lo diciamo noi. Si tratta di Anna and the King. Il successo, però, è arrivato poco dopo, grazie alla sua interpretazione in una famosa saga.

In questo scatto era solo un bambino: oggi è un attore famosissimo!

Ve l’abbiamo svelato, in questo scatto è fotografato un attore amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Nella foto era sul set di un famoso film che l’ha visto protagonista insieme a Jodi Foster e Chow Yun-fat. L’anno risale al 1999. E’ Anna and the King, il film in questione, lo ricordate, vero?

Ma vi abbiamo anche detto che, di lì a poco, questo bambino già allora conosciuto, sarebbe divenuto un famosissimo attore di successo. Ma quando è accaduto tutto questo? Il successo è arrivato grazie alla saga Harry Potter! Adesso, avete capito chi è il bambino in foto? Ebbene sì, è proprio lui, l’amatissimo Tom Felton.

L’attore nella saga ha interpretato il rivale di Harry, ovvero Draco Malfoy. Il suo personaggio è stato confermato fino all’ultimo capitolo. Questo è ovviamente merito di Felton, che ha un talento straordinario! Ha iniziato a recitare fin da bambino, e non si è più fermato, tanto da essere oggi tra gli attori internazionali più amati e apprezzati.