È stata un’amatissima cantante di Amici nel 2003, ricordate la sua voce? Da quel momento, sono trascorsi 18 anni: oggi la sua vita è nettamente cambiata!

Correva esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la prima edizione di Amici, denominata all’epoca Saranno Famosi. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 20 anni, eppure lo storico talent di Maria De Filippi continua a riscuotere un successo davvero impressionante. Tra qualche settimana, come ampiamente raccontato, andrà in onda la nuovissima edizione. In attesa, però, siete curiosi di fare un piccolo passo indietro nel tempo e scoprire com’è cambiata la vita oggi ad alcuni dei suoi ex protagonisti? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Monica Hill e di cosa fa oggi a distanza di ben 19 anni dal suo esordio, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

La bellissima cantante ha preso parte ad Amici nel 2003, quindi nel corso della sua seconda edizione, ma cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi anni da quel momento, com’è diventata? E, soprattutto, com’è adesso la sua vita? Scopriamolo!

È stata una cantante di Amici nel 2003, eccola oggi dopo 18 anni: vita cambiata!

Con la sua voce incantevole, ha impressionato tutti i telespettatori di Amici nel 2003. Stiamo parlando proprio di lei: la bellissima Lidia Cocciolo. Entrata a far parte del talent di Maria De Filippi nel corso della sua seconda edizione, la simpaticissima ha riscosso un successo incredibile sin dal primo momento. Cosa fa oggi, però?

Dal suo esordio nella scuola di Amici, sono trascorsi esattamente 18 anni. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi Lidia? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita adesso? Da quanto si può chiaramente comprendere dalla sua bio Instagram, la bella Cocciolo è diventata mamma. Quindi, già questo vi deve far capire che la sua vita è drasticamente cambiata. Ma non solo. Ancora adesso, Lidia continua a dedicare tempo alla sua passione per la musica e per il canto!

Facevate il tifo per lei? Cogliamo l’occasione per farle i nostri più sinceri per il suo futuro, lavorativo e non!