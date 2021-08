Chi è e cosa fa nella vita il figlio di Raoul Bova e della sua ex moglie: foto e curiosità

Alessandro Leon è il primo figlio dell’amatissimo attore Raoul Bova e della sua ex moglie Chiara Giordano: conosciamolo meglio!

Considerato uno degli attori italiani più belli di sempre, Raoul Bova è anche un uomo di grandi valori e molto attaccato alla famiglia. Nonostante la fine del matrimonio con Chiara Giordano e la nuova vita intrapresa con la collega Rocio Munoz Morales dalla quale ha avuto due bambine, Raoul resta legatissimo ai figli nati dal precedente matrimonio, come è giusto che sia.

Non sono rari gli scatti social che lo immortalano insieme ad Alessandro Leon e Francesco: immagini piene d’amore che mostrano quanto sia importante per l’attore il valore della famiglia.

Nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001, Alessandro Leon e Francesco vivono, per quanto possibile, lontani dai riflettori. Cerchiamo di capire qualcosa in più del primogenito Alessandro.

Chi è Alessandro Leon, primo figlio di Raoul Bova: anni, lavoro, passioni e Instagram

Il primo figlio di Raoul Bova e della sua ex moglie è nato il 29 gennaio del 2000, quindi quest’anno ha compiuto 21 anni. Da sempre restìo ad esibire troppo la propria vita privata, Alessandro è piuttosto riservato tanto da avere un profilo Instagram privato e non utilizzare neanche il cognome completo di suo padre.

“Non vogliono fare i raccomandati. Fino a qualche tempo fa non volevano nemmeno che si sapesse chi era il papà. I miei figli non sanno cosa faranno da grandi. Gli ho spiegato che, anche se vivono in una condizione agiata, un giorno la madre e io non ci saremo più. Dovranno pur fare qualcosa per guadagnarsi da vivere”, aveva spiegato l’attore.

Come si evince dai pochi indizi presenti sui social, il giovane sembra essere dedito all’arte. Ha infatti al suo attivo già una mostra che la madre Chiara definisce “Una mostra di sculture, dipinti e pensieri”.