La storia di Laura è stata raccontata nel corso della seconda edizione de ‘La clinica per rinascere’: sapete com’è cambiata dopo l’intervento? Incredibile!

Versione italiana del famosissimo ‘Vite al Limite’, il programma ‘La clinica per rinascere’ racconta la storia di persone con gravi problemi di obesità che decidono di rivolgersi al dottor Giardiello, chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital di Castelvolturno in Campania, e al suo gruppo di lavoro per ritornare padroni della propria vita. Andato in onda per la prima volta nel 2018, la trasmissione di Real Time ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. Tanto che, proprio nei mesi scorsi, abbiamo assistito agli episodi della terza stagione. Nel corso di questi tre anni, sono state raccontate tantissime storie. Ed abbiamo conosciuto diverse persone. Tra queste, è davvero impossibile non raccontarvi la storia di Laura.

Laura, quarantaquattrenne di Viareggio, moglie e mamma di due figli, ha deciso di rivolgersi al dottor Giardiello per ritornare in forma, ma anche per risolvere i suoi problemi legati alla depressione e bulimia. Una storia, quindi, che ha colpito ed ha impressionato davvero tutti. E che, senza alcun dubbio, ha avuto un lieto fine. Scopriamo, però, com’è diventata dopo l’intervento.

La storia di Laura a ‘La clinica per rinascere’: pesava 154 kg, la sua trasformazione è incredibile

Protagonista indiscussa della seconda edizione de ‘La clinica per rinascere’, Laura ha colpito l’attenzione di tutti i telespettatori per la sua storia. Con un peso iniziale di ben 154 kg, la quarantaquattrenne ha portato al termine un percorso davvero incredibile. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, è riuscita a superare i problemi legati alla depressione e alla bulimia, ma è riuscita anche a ritornare in forma e a riappropriarsi della sua vita.

Ovviamente, durante il percorso, com’ è giusto che sia, non sono mancati affatto momenti di sconforto. Eppure, la forza e la determinazione di Laura è stata nettamente superiore. Come si è mostrata qualche mese dopo l’intervento? Guardate un po’ qui:

La storia di Laura, quindi, può fungere sicuramente da esempio. E, soprattutto, sottolinea che quando c’è la forza e la caparbietà nel raggiungere un obiettivo, non c’è nulla che possa impedirlo. Complimenti, cara Laura!