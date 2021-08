Avete mai visto il padre di Mauro Icardi? Su Instagram, spunta uno scatto insieme: c’è un dettaglio che non sfugge affatto, è davvero impressionante!

Come dimenticare le sue diavolerie in campo! Seppure da diversi anni Mauro Icardi non sia più una presenza fissa nel campionato italiano, l’ex bomber dell’Inter continua ad essere ricordato con immenso affatto non soltanto da tutti i suoi tifosi, ma da tutti gli appassionati di calcio. Come dare loro torto, d’altronde! L’argentino è stato uno dei migliori calciatori italiani degli ultimi tempi, siete d’accordo con noi? Cosa sappiamo, però, su di lui? Si, sappiamo benissimo che attualmente il buon Icardi è sposato con la bellissima Wanda Nara. Ed è padre di due splendide bambine. Della sua famiglia, però, cosa sappiamo? Nel corso di una recentissima edizione del GF, abbiamo avuto modo di conoscere sua sorella Ivana, ricordate? Ebbene: cosa sappiamo, invece, di suo padre?

Voi avete mai visto il padre di Mauro Icardi? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di loro insieme. Volete vederlo? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio che non vi sfuggirà affatto!

Mauro Icardi, avete mai visto suo padre? Dettaglio impressionante: impossibile non notarlo

È uno dei calciatori più famosi del calcio italiano e non, ma siete curiosi di sapere chi è suo padre? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale è attivissimo e non perde occasione di poter rendere partecipi il suo pubblico sulle sue giornate, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Mauro Icardi insieme a suo padre. Lui si chiama Juan, stando a quanto si apprende dal tag scritto a corredo dello scatto di famiglia. E, come si vede chiaramente, è particolarmente a suo figlio.

Voi avete mai visto il padre di Mauro Icardi, quindi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio che non vi passerà affatto inosservato. Di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità, è davvero impossibile non farci caso: padre e figlio sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete d’accordo con noI?