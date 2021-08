Orlando Bloom, chi è la sua ex moglie: la conosciamo benissimo, la sua bellezza conquista

Sapete chi è l’ex moglie dell’amatissimo attore Orlando Bloom? La conosciamo benissimo.

Orlando Bloom è un attore britannico amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. La sua carriera è ricca di successi. Il suo primissimo importante ruolo, nel 2001, è stato quello di Legolas, l’elfo nella bellissima versione cinematografica Il Signore degli anelli di Tolkien, una trilogia che comprende tre film, La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. Per interpretare questo ruolo, prende lezioni di tiro con l’arco, di scherma e di equitazione, per ben due anni.

Leggi anche Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la loro primogenita, nome e curiosità

Ed è nel 2003 che tocca ancora più forte la fama interpretando il personaggio di Will Turner, nel film La maledizione della prima luna. Da quel momento, la carriera dell’attore non si ferma più. Una vita professionale conosciutissima, ma della sua vita privata, cosa sappiamo? Sappiamo benissimo che Bloom è legato alla cantante Katy Perry e insieme sono diventati genitori l’anno scorso. Ma l’attore, in passato, è stato sposato: sapete chi è la sua ex moglie? E’ famosissima.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Orlando Bloom, chi è la sua ex moglie: la conosciamo benissimo

Amatissimo attore, Orlando Bloom è oggi una vera star. L’abbiamo conosciuto quando ha interpretato uno dei suoi primissimi ruoli importanti, quello di Legolas, l’elfo, nella trilogia Il Signore degli anelli, nel 2001. Qualche anno più tardi, viene scelto per essere Will Turner, nel film La maledizione della prima luna, continuando poi ad esserlo nei film successivi.

Leggi anche Orlando Bloom al tempo de Il Signore degli anelli: sono passati 20 anni, difficile riconoscerlo così

Lo sappiamo benissimo, oggi l’attore è legato sentimentalmente alla cantante Katy Perry. Nel 2020 sono diventati genitori di una bambina. Ma Bloom, in passato, è stato sposato con un personaggio molto famoso: sapete chi è la sua ex moglie?

Ebbene sì, è proprio la top model Miranda Kerr. Si sono sposati nel luglio del 2010, e nel gennaio 2011 sono diventati genitori di un bambino. Dopo sei anni di relazioni, hanno deciso di separarsi.