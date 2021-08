In questo scatto è fotografato il padre di una famosissima attrice, ma anche lui è una vera star: riuscite a riconoscerlo?

In questi scatto è fotografato il padre di un’attrice famosissima, e come vi abbiamo già accennato, la somiglianza è davvero grande. Siamo sicuri, però, che conoscete benissimo anche l’artista presente in questa immagine.

Anche lui, come sua figlia, è famosissimo, anzi, è una vera star! E’ un cantante, un pluristrumentista e un attore statunitense. Storico frontman della band hard rock Aerosmith, è stato riconosciuto come l’icona musicale più imponente di tutti i tempi . Gli album pubblicati nel corso della sua piena carriera sono davvero tantissimi e anche i film a cui ha preso parte. Steven Tyler è un artista di grande fama, impossibile non amare la sua musica. Ma chi è sua figlia? Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, ed è, come vi abbiamo detto, un’attrice famosissima!

E’ il padre di una famosissima attrice: la somiglianza non passa inosservata!

Steven Tyler è un cantante e un attore di successo. E’ stato riconosciuto, nel 2015, in occasione degli International Music Awards, come l’icona musicale più imponente di tutti i tempi. Ma esattamente, chi è la figlia dell’artista di cui tanto abbiamo parlato?

E’ anche lei famosissima! L’abbiamo vista in una amatissima saga interpretare la bellissima Arwen: avete capito di chi parliamo? La saga in questione è la trilogia de Il Signore degli anelli e lei è la meravigliosa Liv Tyler.

Proprio l’attrice che ha vestito i panni di Arwen è la figlia dell’artista Steven Tyler, lo sapevate? Ma cosa notiamo vedendoli e mettendoli a confronto? E’ evidente la somiglianza che c’è tra padre e figlia, non trovate? Sono due gocce d’acqua!