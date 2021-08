Sabrina Ferilli da giovanissima, spunta un video del passato: l’avete mai visto? Sono trascorsi anni: non crederete ai vostri occhi.

È una delle attrici più amate in assoluto, Sabrina Ferilli. Recentemente sul piccolo schermo con la serie tv evento ‘Svegliati amore mio’ e prossimamente, invece, con la prossima edizione di Tu si que Vales, la splendida romana è uno dei volti della televisione italiana più amata in assoluto. Sarà per la sua incredibile simpatia, ma anche per la sua immensa bellezza, fatto sta che la splendida Ferilli vanta di un successo davvero clamoroso.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo ed, ovviamente, della recitazione è avvenuto anni ed anni fa. Quando, davvero giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi come attrice. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, è trascorso del tempo, eppure Sabrina Ferilli continua a decantare di un clamore pazzesco. A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate com’era da giovanissima? Attualmente, l’attrice romana è davvero incantevole, ma com’era con qualche anno in meno? Sul suo canale social ufficiale, è spuntato un video inedito: eccolo!

Sabrina Ferilli da giovanissima: così non l’avete mai vista, non crederete ai vostri occhi

Oggi Sabrina Ferilli è una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli! Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale è attivissima nonostante si sia iscritta da qualche mese, siamo riusciti a rintracciare un video della splendida attrice romana quando era davvero giovane. Sia chiaro: non sappiamo a quanti anni fa risalga il filmato in questione, una cosa è certa però: Sabrina Ferilli è davvero bellissima!

Sorridente come sempre e bella come non mai, Sabrina Ferilli ha condiviso questo filmato da giovanissima di sé e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto boom di likes. Anche perché, diciamoci la verità, ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capire il motivo di così tanto successo. Volete vederla anche voi? Eccola:

Non credete nemmeno voi ai vostri occhi, vero? Seppure siano passati anni da questo video, si vede chiaramente: Sabrina Ferilli è sempre splendida. Siete d’accordo?