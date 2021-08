In Brave and Beautiful è così, vedere oggi l’attore di Cesur vi stupirà: è irriconoscibile, ecco uno scatto apparso sul suo canale Instagram.

I telespettatori di Brave and Beautiful non possono non riconoscerlo. Si tratta proprio di lui, l’affascinante e determinato Cesur. È il protagonista assoluto della soap turca, in onda tutti i giorni su Canale 5, nella fascia normalmente occupata da Uomini e Donne. Una soap che ha appassionato tantissimi telespettatori, ricca di intrighi ma anche di emozioni. Scoppierà l’amore tra Cesur e Suhan, la figlia del suo acerrimo nemico? Staremo a vedere! Nel frattempo, non tutti sanno che la serie, in Turchia, è stata girata diversi anni fa.

Curiosi di vedere come si mostra Kivanc Tatlitug, l’attore che interpreta Cesur, oggi? ll suo look è cambiato, date un’occhiata a questo scatto che abbiamo trovato su Insagram

Si chiama Kivanc Tatlitug ma per tutti noi è Cesur Alemdaroglu, il protagonista della serie tv Brave an Beautiful. Una serie avvincente, che giorno dopo giorno appassiona il pubblico di Canale 5. Forse non tutti sanno, però, che la serie risale al 2016: è in quell’anno che è stata trasmessa in Turchia per la prima volta.

Con gli anni, l’attore protagonista è cambiato un bel po’… a partire dal suo look! Dite addio alla lunga barba del determinato Cesur, che non appare nei recenti scatti postati dall’attore su Instagram. Anche i capelli, seppur ancora lunghi, sembrano essere stati accorciati rispetto all’epoca della serie. Date un’occhiata:

Eh si, un look decisamente rivoluzionato, quello del bel Kivanc. Una cosa è certa: l’attore non perde il suo fascino in qualsiasi ‘versione’! E voi, state seguendo le avvincenti avventure della serie Brave and Beautiful? Stanno per arrivare colpi di scena incredibili!