“Ce lo siamo tolti dalle p…”: Massimo Boldi, il messaggio a sorpresa spiazza i follower

Massimo Boldi usa il suo profilo Instagram per mandare un messaggio irriverente ma efficace: fan a bocca aperta.

Nonostante il passare degli anni, lo humor e la comicità di Massimo Boldi sembrano non affievolirsi mai. Il celebre attore originario della provincia di Varese è stato il ‘re dei cinepanettoni’ insieme all’amico e collega Christian De Sica.

La sua verve è quindi ben nota a tutti e anche al giorno d’oggi, in epoca social, Massimo continua a regalare ai follower risate e battute a sorpresa che colgono spesso di sorpresa.

E’ quanto accaduto nelle ultime ore: lo storico volto di ‘Cipollino’ ha scritto un messaggio su Instagram che ha spiazzato non poco: “Ce lo siamo tolti dalle p…”, si legge nella didascalia all’ultima foto postata sul proprio account. Ma a chi o a cosa si riferisce?

Massimo Boldi senza freni: il messaggio dell’attore lo dice chiaro e tondo

Sempre sorridente nelle immagini pubblicate così come lo ricordiamo in decine di film, l’attore 76enne si mostra in una foto mentre è al telefono. Ciò che non è passato inosservato è la frase scritta a corredo del post.

Una frecciatina diretta a qualcuno in particolare? Uno sfogo contro una persona ben precisa? Niente di tutto questo! Il fondatore della Mari Film si riferisce semplicemente al Ferragosto. La festività ricorreva due giorni fa e, a quanto pare, non è tra i giorni preferiti dall’artista.

Colpa del caldo eccessivo? Non lo sappiamo, ma di sicuro Massimo col suo messaggio è riuscito ad esprimere bene la sua antipatia verso tale data.