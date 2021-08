In Daydreamer ha interpretato la bellissima Aylin: oggi l’attrice ha cambiato il suo look, stenterete a riconoscerla.

Daydreamer-Le ali del sogno è una serie televisiva turca andata in onda anche in Italia. Ha appassionato tutti, grandi e piccini, riuscendo a tenere incollati davanti alla televisione milioni di italiani. Da diversi mesi si è conclusa, con un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Al centro dell’attenzione la bellissima quanto complicata storia d’amore tra Can e Sanem. Una storia che più volte ha visto mettersi i bastoni tra le ruote. Sicuramente, uno dei personaggi che più di tutti ha messo in difficoltà non solo la storia d’amore dei protagonisti, ma anche quella del suo ex fidanzato Emre con Leyla, e ovviamente, ha messo in crisi l’azienda di famiglia, è Aylin. Nella serie l’abbiamo vista proprio così, ma adesso l’attrice ha cambiato look!

Era Aylin in Daydreamer: dopo la fine della serie, l’attrice sembra un’altra persona

La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto da centro di DayDreamer-Le ali del sogno. Una storia d’amore che ha appassionato il pubblico, che ha fatto sognare e vivere emozioni che tutti vorrebbero provare. Travolgente, intensa, passionale, e sicuramente burrascosa.

Il signor Can Divit, lo sappiamo benissimo, è stato interpretato da Can Yaman, mentre Sanem, dalla bellissima attrice Demet Ozdemir. Ma al centro dell’attenzione della serie turca abbiamo avuto il piacere di vedere tantissimi personaggi. Impossibile dimenticare la bellissima Aylin, che ha sempre cercato di provocare danni, per pura vendetta. L’attrice che ne ha vestito i panni è Sevcan Yasar. Oggi, dopo la fine della serie, sembra un’altra persona. Eccola adesso, appare con un look completamente diverso:

Notiamo subito che ha i capelli più lunghi oggi. Era bellissima in DayDreamer, ma anche adesso, lo è, anzi, diventa sempre più bella. L’attrice non manca di stupire i suoi follower, sempre attenti a mostrarle grandi attenzioni. E voi, ricordate il suo personaggio nella serie?