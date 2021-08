Gigi D’Alessio, cosa ha regalato alla sua Denise: incredibile, da restare a bocca aperta

Gigi D’Alessio ha fatto un prezioso regalo alla sua Denise: incredibile, lascia a bocca aperta.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro. La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettata. Le foto hanno fatto il giro del web e in poche ore, tutti ne sono stati al corrente. Gigi D’Alessio, l’amatissimo cantante, diventerà papà per la quinta volta della sua fidanzata Denise.

La coppia vive una storia d’amore da circa un anno. Dopo la rottura con Anna Tatangelo, l’artista sembra aver ritrovato il sorriso al fianco della bella studentessa napoletana, di 28 anni. D’Alessio e Denise sono stati paparazzati insieme, mentre sono in barca, impegnati nel godersi qualche giorno di relax. Il cantante, dagli scatti che sono emersi, poggia una mano sul pancino della sua compagna. Nelle ultime ore, è giunta una clamorosa indiscrezione, rivelata dal Settimanale Dipiù. Sembrerebbe che alla sua Denise, il cantante avrebbe regalato qualcosa di incredibile. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme!

Gigi D’Alessio ha fatto un prezioso regalo alla sua Denise: scoprirlo, vi spiazzerà

Gigi D’Alessio diventerà papà per la prima volta. La sua compagna Denise è incinta. Il cantante dopo la rottura con Anna Tatangelo, sembra essere di nuovo super innamorato, e sembra aver ritrovato il sorriso. Denise è giovanissima, ha 28 anni, ed è una studentessa napoletana.

Tra i due è scoppiata la scintilla e fanno decisamente sul serio. Secondo il settimanale Dipiù, il cantante “è felice come un ragazzino al primo amore”. Non solo, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, il bebè in arrivo dovrebbe essere un maschietto; inoltre, Gigi, avrebbe fatto alla sua compagna un bellissimo regalo.

A quanto pare, Denise avrebbe ricevuto un preziosissimo anello di diamanti dall’artista. Indiscrezioni, queste, che fanno intendere la gioia e l’amore che abbraccia la coppia.