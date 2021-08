Giulia Salemi, “Ho realizzato un sogno”: arriva l’incontro tanto atteso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Un periodo magico, questo, per Giulia Salemi. L’esperienza nella casa del GF Vip (la seconda per lei) le ha regalato tantissimo, a partire dal sentimento speciale che la lega a Pierpaolo Pretelli. La storia d’amore nata proprio nella casa più spiata della tv procede a gonfissime vele: i due sono inseparabili, sempre più complici ed uniti. Per la gioia dei tantissimi fan, che continuano a seguire e supportare la coppia quotidianamente. E proprio in questi giorni, la giovane influencer si trova con Pierpaolo a Maratea, città di origini dell’ex gieffino. Proprio qui, qualche ora fa, Giulia ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni.

Un incontro magico per l’influencer italo persiana, che ha immortalato il tutto con alcuni scatti che hanno emozionato tantissimo i suoi fan. Ecco tutti i dettagli!

Giulia Salemi, l’incontro dei suoi sogni avviene a Maratea: ecco cosa è successo

“New York, New York, è una scommessa d’amore!”. I fan dei “Prelemi” non potranno non pensare alla loro coppia preferita, ascoltando questi versi della famosissima canzone di Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. E è proprio questa la canzone del cuore di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sulle note della quale i due si sono innamorati nella casa del GF Vip. Pierpaolo ha più volte cantato il brano a Giulia in casa, facendola commuovere.

Qualche ora fa, l’incontro che ha fatto impazzire la coppia, ma anche i fan. Giulia e Pierpaolo hanno incontrato proprio Cesare Cremonini, anche lui in vacanza a Maratea. Un incontro emozionante, che i due ex concorrenti del GF hanno immortalato con delle foto apparse su Instagram:

“È stato un piacere conoscervi! New York New York… e anche Maratea. Un abbraccio a tutti”, ha commentato il cantautore bolognese. E non è stato il solo: il post è stato invaso da una valanga di likes e commenti dei fan, super felici per il sogno realizzato della loro beniamina. E voi, conoscevate la colonna sonora di questa bellissima storia d’amore?