Hande Ercel è Eda in Love is in the Air, avete mai visto la sorella? Resterete senza parole, ecco alcuni scatti apparsi su Instagram.

Il pubblico è letteralmente impazzito per lei! Parliamo di Hande Ercel, la giovane Eda, protagonista della soap opera turca Love is in the air. La serie è attualmente in onda su Canale 5, tutti i giorni, ma è amatissima in diverse parti del mondo. Merito della storia accattivante, ma senza dubbio anche degli attori protagonisti. Eda e Serkan sono interpretati da Hande e da Kerem Bursin, che…indovinate? Sono una coppia anche nella vita reale! Si sono innamorati proprio sul set e non si sono più lasciati. Ma se Hande la conosciamo ormai tutti benissimo, avete mai visto la sorella?

Si chiama Gamze Hercel, è più grande di Hande e, come la sorella, è un’attrice, oltre che una famosa designer. Curiosi di vederla? La sua bellezza vi lascerà senza parole.

Hande Ercel è Eda in Love is in the Air, la sorella Gamze è meravigliosa come lei

Chi non è rimasto incantato dalla bellezza e la dolcezza di Eda di Love is in the air? A interpretare il ruolo della studentessa appassionata di architettura e design è la bellissima Hande Ercel. Che, forse non tutti lo sanno, ha una sorella maggiore di nome Gamze. Nata il 18 gennaio del 1992, Gamze è una donna di gran successo, super seguita sui social, e anche una splendida mamma: dal matrimonio con Caner Yldirim, celebrato nell’aprile del 2019, è nata la piccola Mavi.

Come la sorella Hande, Gamze vi lascerà senza fiato per la sua bellezza. Ecco uno scatto condiviso sul suo canale Instagram:

Eh si, la somiglianza con ‘Eda’ è davvero tanta, anche se Gamze ha gli occhi più chiari. Una cosa è certa, la bellezza è di famiglia! E voi, state seguendo le avventure di Love is in the air? I colpi di scena sono all’ordine del giorno!