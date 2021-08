Karina Cascella non ci sta e sbotta: “Non si fanno certe domande”, tematica delicata

Karina Cascella si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram contro certe domande da lei considerate inopportune, cos’è successo.

La conosciamo tutti per il suo carattere forte e per la sua propensione a dire sempre quello che pensa. Non c’è da stupirsi quindi se Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, è sbottata via social quando non ha ritenuto più tollerabili certe domande da parte degli utenti.

“Ti piacerebbe avere altri figli?”, “Sei incinta?”: a queste domande che le sono state rivolte su Instagram, la bionda aversana non ci ha visto più ed ha detto chiaramente come la pensa al riguardo. Già madre di una splendida bambina, Ginevra, Karina ha risposto: “Questa è una di quelle domande che sta per essere bannata”. Dopo aver ricordato che più volte ha affrontato l’argomento, ha poi aggiunto: “Se posso darvi un consiglio, non credo che siano domande da fare, amici o non, perché qualcuno di problemi potrebbe averne invece e non è il massimo”.

Karina Cascella su tutte le furie: le domande che l’hanno fatta sbottare

“Non si fanno certe domande. Perché non possiamo sapere chi abbiamo di fronte. È insensibilità e ignoranza. Non dovete per forza chiedere certe cose come steste chiedendo che gusto di gelato preferisce quella persona. Abbiate la compiacenza di tacere delle volte davvero”, si legge nelle storie Instagram postate dalla Cascella.

A chi poi le ha ricordato che, essendo un personaggio pubblico, è giusto che riceva questi quesiti, l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto secca: “Certe domande non dovrebbero porle neanche gli amici, i parenti, nessuno”.

Una tematica delicata, che meriterebbe a volte molto più rispetto secondo Karina: “La vostra stupida curiosità ferisce in quel momento, sia chi vuole e non può, sia chi non vuole diventare genitore e basta”, ha detto senza mezzi termini. Ha poi invitato i follower a riflettere sul fatto che “Si è donna anche senza un figlio. Una famiglia è tale anche senza un figlio. La famiglia è famiglia ed è composta da chi ci scegliamo noi. Un bambino è felice anche se non arriva un fratellino”.

Siete d’accordo con lei?