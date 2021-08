“La scritta ‘stop’ si era cancellata, una macchina mi prese in pieno”: terribile ricordo dell’incidente, il racconto della famosa attrice.

L’abbiamo conosciuta nel corso dell’ultima edizione del GF Vip, andata in onda a partire da settembre 2020. Grande carattere ed esplosività, ma non tutti sanno che, alle sue spalle, c’è un terribile episodio.

Un incidente spaventoso, a causa del quale trascorse alcuni giorni in coma. Un periodo difficilissimo, di cui ha parlato a Domenica Live, in una puntata dello scorso ottobre 2020. In seguito, i dettagli della vicenda.

L’attrice e il ricordo del drammatico incidente: “Una macchina mi ha preso in pieno in faccia”

È una delle attrici più amate del nostro Paese ed è stata una delle concorrenti del GF Vip 5. Parliamo di Myriam Catania, che nella casa più spiata della tv si è fatta conoscere a 360 gradi, con la sua spontaneità e le sue fragilità. Dopo l’eliminazione dal reality, l’attrice fu ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, e fu proprio lì che raccontò un episodio davvero triste del suo passato.

Un terribile incidente avvenuto mentre l’attrice era in sella al suo motorino: “Avevo appena comprato casa e non conoscevo bene le strade. Era stato tolto uno stop e la scritta per terra si era cancellata. Una macchina mi ha preso in pieno in faccia.”. L’ex gieffina racconta di aver telefonato lei al suo papà dopo l’impatto, poiché era lucida, ma di non ricordare nulla. “Ho un vuoto di un anno”, spiega l’attrice, cha subito una delicata operazione maxillofacciale.

In quel momento, accanto a lei c’era, oltra alla sua famiglia, Luca Argentero, suo ex compagno. “È rimasto seduto a terra, non si è mai alzato. Gli ho detto “mi aspetterai?”. E lui mi ha detto “Ti aspetterò sempre”.

Un ricordo toccante, quello della Catania, che di recente è nuovamente tornata single. La storia con Quentin Kammermann, padre del figlio Jacques si è conclusa: ad annunciarlo è stato proprio il pubblicitario francese, qualche settimana fa, attraverso il suo canale social.