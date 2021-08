Si sono sposati a Matrimonio a Prima Vista, li ricordate? Non immaginerete cosa è accaduto dopo ai due protagonisti della trasmissione di Real Time.

Più che una trasmissione è un vero e proprio esperimento sociale! Parliamo di Matrimonio a Prima Vista, il programma nel quale alcuni single in cerca d’amore si ritrovano all’altare con un partner che non hanno mai conosciuto! Dopo diversi mesi, per loro la possibilità di divorziare o decidere di continuare la loro storia. Tra le coppie più in vista c’è senza dubbio quella formata da Ambra e Marco. I due hanno partecipato alla edizione del 2019 della trasmissione, durante la quale, appunto, sono convolati a nozze. Che fine hanno fatto ora?

LEGGI ANCHE —->Dal momento buio del passato a Matrimonio a prima vista Italia 5: cosa fa oggi Roberto Orlandini

Non immaginereste mai il risvolto che ha preso questa storia. Scopriamo tutti i dettagli della coppia, che si è unita in matrimonio davanti alle telecamere.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Si sono sposati a Matrimonio a Prima Vista, che fine hanno fatto oggi Marco e Ambra

Ricordate Ambra e Marco di Matrimonio a prima vista? I due hanno partecipato all’edizione del 2019 del programma di Real Time, ma, anche per loro, niente lieto fine. Esperimento non riuscito: la coppia ha divorziato legalmente nell’estate del 2020, a circa un anno dal loro matrimonio. Ma in che rapporti sono oggi i due ex protagonisti della trasmissione? Ebbene, tra loro c’è una meravigliosa amicizia!

Al di là di come è finita la loro esperienza nel programma, tra di loro è nato un legame sincero e profondo. E, anche sui social, i due si mostrano spesso insieme, dedicandosi parole di grande affetto:

Insomma, il matrimonio non è andato a buon fine, ma grazie al programma è nata una bellissima amicizia! E voi, ricordate la loro avventura a MAPV? Ricordiamo che la nuova edizione è iniziata il 22 luglio su Real Time, non perdetevela!