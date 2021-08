La stella del cinema annuncia il ritiro dalle scene: “Ho avuto pace”, la decisione inaspettata

E’ stata una delle attrici di Hollywood maggiormente apprezzate, ma ha deciso di cambiare vita: la stella del cinema si ritira dalle scene.

Il suo curriculum è tra i più ricchi di Hollywood: vent’anni costellati di un successo dietro l’altro in cui ha espresso il suo talento e incantato il pubblico con la sua straordinaria bellezza.

L’attrice, vera stella del cinema mondiale, ha debuttato nel 1994 in una pellicola famosissima, accanto al grande Jim Carrey. Stiamo parlando ovviamente di The Mask e lei è la bravissima Cameron Diaz.

“Tutti pazzi per Mary”, “Cose molto cattive”, “Ogni maledetta domenica”, “Minority Report”, sono alcuni dei film più famosi in cui abbiamo potuto ammirarla: ruoli che solo un’autentica regina del set avrebbe potuto interpretare. Ha stupito proprio per questo il suo allontanamento dal grande schermo, avvenuto già da tempo.

I fan speravano si trattasse solo di una pausa provvisoria, ma a quanto pare non è così: intervistata nel talk show “Hart to Heart” condotto da Kevin Hart, l’attrice conferma di aver cambiato vita e aggiunge dettagli inediti sull’argomento.

Cameron Diaz dice addio al cinema: la stella di Hollywood cambia totalmente vita

“Quando fai qualcosa a un livello così alto per così tanto tempo, sei quella che ha il talento. Tutto di te è passato ad altre persone. Non ho fatto nient’altro che questo, funzionava ma per me non era abbastanza”, ha confessato Cameron.

Un bisogno impellente di riappropriarsi di se stessa quindi: “Amavo recitare, ma c’erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho avuto pace nella mia anima curandomi di me stessa”.

Indubbiamente una grande perdita per il mondo del cinema, che dovrà fare a meno del talento di una vera star come lei, ma la serenità viene sicuramente prima di ogni cosa, siete d’accordo?