Terribile incidente stradale per Tedua, il rapper mostra l’auto distrutta: ha rischiato grosso.

Bruttissimo spavento per il rapper Tedua. Ha mostrato via social la sua auto andata distrutta, dopo essere stato vittima di un terribile incidente stradale. Mario Molinari, questo il suo vero nome, ha rischiato davvero grosso.

Le foto della sua auto distrutta mostrano chiaramente il pericolo vissuto. Via social ha fatto sapere ai suoi follower di aver rischiato grosso, ritrovandosi coinvolto in un brutto incidente stradale che avrebbe anche potuto costargli la vita. Ma cosa è accaduto esattamente? E’ stato proprio il rapper a spiegarlo.

Brutto incidente stradale per Tedua: il rapper mostra la sua auto distrutta, come sta

Ha utilizzato i social per mettere al corrente i suoi migliaia di follower dell’accaduto. Mario Molinaro, in arte Tedua, rapper ligure seguitissimo e amatissimo, si è trovato coinvolto in un brutto incidente stradale. Ha rischiato decisamente grosso, visto il pericolo, perchè, come mostra, la sua auto è andata in parte distrutta.

In successione, il rapper ha pubblicato i vari scatti. A quanto pare, ha sbandato con l’auto. Sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da una grande pozza d’acqua per via della pioggia, che ha portato, l’auto, appunto, a sbandare.

Tedua ha scritto a corredo degli scatti pubblicati: “Ragazzi, sono salvo, non mi sono fatto niente e nessuno oltre me è rimasto coinvolto. ‘La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo’”. Dalle sue parole, si comprende che sta bene, dice ‘sono salvo’, e per fortuna, spiega chiaramente, che nessuno è rimasto coinvolto nel terribile incidente. Tedua ha vissuto attimi di paura, e ha rischiato veramente la vita.