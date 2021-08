L’amatissima attrice di Grey’s Anatomy è in dolce attesa: l’annuncio sui social è arrivato inaspettatamente.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Anche in Italia è stata tramessa dal 2005, e ad oggi, siamo arrivati alla diciassettesima stagione.

La protagonista, Meredith, è stata interpretata dall’attrice Ellen Pompeo. La sua vita si intreccerà con quella del dottor Derek Shepherd, affascinante chirurgo. Una semplice avventura si trasformerà in quel forte amore che ci ha fatto sognare. Purtroppo, però, abbiamo dovuto dire addio a questo personaggio con la sua morte, e quindi, all’attore che l’ha interpretato Patrick Dempsey. In queste stagioni, ovviamente, al centro dell’attenzione, abbiamo avuto modo di vedere numerosi personaggi, interpretati da attori incredibili. Proprio nelle ultime ore, una delle attrici della serie ha dato una notizia meravigliosa: diventerà mamma!

L’attrice di Grey’s Anatomy diventerà mamma: la notizia fa sognare i fan

Dal 2005 Grey’s Anatomy ci accompagna, immergendoci in un medical drama dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tutto è iniziato con il personaggio che si può definire protagonista assoluto, Meredith Grey.

In questi anni, però, abbiamo avuto il piacere di vedere numerosi personaggi, molti sono nostre vecchie amatissime conoscenze, altre sono new entry. Come vi abbiamo detto poco fa, c’è una notizia bellissima, annunciata da un’attrice proprio della serie: diventerà mamma! Ma chi è in dolce attesa? E’ stata Kelly Jane McCreary, nota per il ruolo di Margaret Pierce, a dare il meraviglioso annuncio.

L’attrice ha pubblicato nelle ultime ore una foto in cui mostra il test di gravidanza. E’ Apparsa felice ed emozionata per il lieto evento. A quanto pare la famiglia di Grey’s Anatomy diventerà sempre più numerosa! Noi non possiamo non fare i nostri auguri alla meravigliosa attrice!