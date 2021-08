Brave and Beautiful anticipazioni: colpo di scena shock per Cesur e Suhan, dopo le nozze avviene l’impensabile.

Una storia super emozionante, che sta appassionando sempre di più i telespettatori di Canale 5. Parliamo delle vicende di Brave and Beautiful, la serie tv turca trasmessa da Canale 5 ogni giorno, alle ore 14 e 45 circa. Nella puntata in onda ieri, 17 agosto 2021, è accaduta una cosa che, qualche settimana fa, sembrava impensabile: Cesur e Suhan si sono sposati! Ma cosa c’è dietro?

LEGGI ANCHE —–>In Brave and Beautiful è così, vedere oggi l’attore di Cesur vi stupirà: è irriconoscibile!

Ebbene, dietro il grande passo dei due protagonisti c’è un obiettivo: quello di vendicarsi di Tashin. Ma è davvero tutta una finzione o tra i due c’è un sentimento? Quello che accadrà nelle prossime puntate vi lascerà di stucco.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Brave and Beautiful anticipazioni: nozze vere o è tutto finto tra Cesur e Suhan?

Un matrimonio in gran segreto per vendicarsi di Tashin. Questo il piano di Cesur e Suhan. Quest’ultima decide di fare un dispetto al padre dopo aver scoperto che dietro al suo rapimento c’era proprio lui. Quale migliore vendetta di sposare l’uomo più odiato dal padre? Nessuna. Ma è davvero tutto finto tra di loro? L’attrazione tra i due protagonisti è innegabile e (non leggete se non volete spoiler!) vi anticipiamo che i due passano una notte di passione insieme dopo le nozze!

Successivamente, però, i dubbi di Suhan riguardo la sincerità di Cesur si fanno sempre più forti. La giovane imprenditrice non si fida del tutto del suo nuovo ‘marito’: che lui abbia scelto di sposarla solo per diventare erede dell’immenso patrimonio Korludag? È per questo motivo che i due arriveranno ad un nuovo accordo: portare avanti il matrimonio, ma senza avere rapporti intimi, nonostante abbiano già trascorso la notte delle nozze insieme.

Riusciranno a rispettare questa ‘regola’? I colpi di scena saranno davvero infiniti! Non perdetevi le prossime puntate dell’appassionante serie tv!