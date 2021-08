“La direttrice di Rai1 non lo voleva, l’ho salvato io”: rivelazione a sorpresa sul famoso conduttore

Clamorosa rivelazione sul conduttore che vediamo da anni su Rai1: il retroscena svelato dal libro di una sua collega e anticipato da TvBlog.

Li vediamo da due anni al timone del noto programma in onda su Rai1 durante il weekend: insieme danno vita ad una combinazione che funziona egregiamente sul piccolo schermo e i cui risultati portati a casa sono più che soddisfacenti.

Ha destato perciò scalpore la confessione fatta dal noto conduttore a Diva e Donna in cui dichiara di non avere affatto un rapporto cordiale con la collega, anzi, di aver addirittura bloccato il suo numero di telefono per impedirle di chiamarlo. Stiamo parlando di Tiberio Timperi, famoso giornalista che ormai da tantissimi anni è diventato uno dei conduttori Rai più apprezzati. La collega che condivide con lui i riflettori di Unomattina in famiglia è ovviamente Monica Setta, con la quale Timperi sembra proprio non riuscire ad andare d’accordo dietro le quinte.

La giornalista pugliese dal canto suo non è rimasta a guardare: nel suo nuovo libro in uscita entro la fine di quest’anno, racconta un retroscena a dir poco clamoroso che riguarda il percorso di Timperi in Rai e che la vede coinvolta. A raccontarci tutto in anteprima, TvBlog.

Monica Setta, l’episodio mai rivelato: riguarda il conduttore di Rai1 Tiberio Timperi

Nel capitolo del libro che tratta dell’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, Monica Setta racconta che due anni fa fu proprio lei ad adoperarsi per dare a Tiberio un’altra opportunità con Unomattina in famiglia dopo la deludente stagione de La vita in diretta.

“Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita, scrive la Setta spiegando di essere sempre molto razionale quando si tratta di lavoro, a prescindere dai rapporti umani.

Come risponderà il conduttore?