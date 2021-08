Iva Zanicchi scoppia a piangere in diretta tv: dolore troppo forte per lei, vero e proprio dramma; le parole della cantante.

Ogni mattina, su Canale 5, Simona Branchetti conduce Morning News, programma di informazione che tiene compagnia al pubblico durante l’estate. Tra gli ospiti della puntata del 16 agosto anche Iva Zanicchi, intervenuta in collegamento nella pagina dedicata al Covid.

Un racconto doloroso, quello dell’amatissima cantante, che ancora oggi deve fare i conti con le conseguenze del virus. In seguito, le sue parole in collegamento con la trasmissione di Canale 5.

Iva Zanicchi scoppia a piangere in collegamento a Morning News: il doloroso racconto

L’esperienza di Iva Zanicchi col Covid è stata un vero e proprio dramma. A causa della malattia, la cantante ha perso il fratello, di cinque anni più giovane di lei, e la stessa Iva ha dovuto affrontare un ricovero in ospedale per combattere il virus. Ospite in collegamento a Morning News, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi si è raccontata a cuore aperto: “È stato un anno orribile, tremendo. Il dolore poi si rinnova, tornando al paese, vedendo dove mio fratello andava al bar, dove cantava con gli amici…”

Ma non è tutto: la cantante racconta che adesso la sorella Maria Rosa, 85 anni, ha contratto la variante delta del virus. “Grazie a Dio è asintomatica, lo ha scoperto perché il figlio era positivo.” Un dolore ancora vivo per Iva, che non trattiene le lacrime quando viene trasmesso un video che riassume l’esperienza della sua famiglia col Covid e mostra immagini del fratello.

“È durissima, è un dolore che si rinnova, ma bisogna superarlo”, dichiara la cantante con la voce rotta dal pianto. Iva aggiunge che anche lei deve fare i conti con alcuni strascichi del Covid: stanchezza, mancanza di olfatto, problemi di vista. “Sto recuperando piano piano”, conclude la cantante.